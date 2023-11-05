القافلة الوردية 108 فعاليات 1874 فحصاً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن مبادرة «أكتوبر الوردي» التي أطلقتها بالتزامن مع «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي» شهدت 108 فعاليات في 103 مواقع في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت 1874 فحصاً طبياً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى جلسات توعوية عن أهمية الفحص الذاتي والدوري.

وقالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تجسد مبادرة (أكتوبر الوردي) قوة العمل الجماعي المشترك، حيث لعب الالتزام والتفاعل المجتمعي بين أفراد المجتمع والكوادر الطبية المتخصصة والمتطوعين، إلى جانب الشركاء والرعاة، دوراً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج اللافتة».