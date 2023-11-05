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تصنيف 5 نجوم عالمياً لدورية «لخدمتكم» في عجمان

تصنيف 5 نجوم عالمياً لدورية «لخدمتكم» في عجمان
6 نوفمبر 2023 02:09

عجمان (وام)

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نالت ممارسة دورية «لخدمتكم» في شرطة عجمان تصنيف 5 نجوم ضمن مسابقة أفضل الممارسات الدولية (IBPC) بدورتها التاسعة للعام 2023 في نيوزيلندا، وذلك ضمن فئة المسؤولية المجتمعية في إنجاز عالمي جديد.
تعد «لخدمتكم» من الممارسات العالمية، وحصلت سابقاً على المركز الأول عالمياً في جائزة الأفكار البريطانية 2022 في فئة التركيز على المتعاملين.
وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن نجاح وتميز ممارسة دورية لخدمتكم على المستوى العالمي يعزز تنافسية وزارة الداخلية ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في جودة الحياة، موضحاً أن دورية لخدمتكم تقدم خدمات استباقية للمتعاملين من كبار السن وأصحاب الهمم والنساء في منازلهم بهدف زيادة الاهتمام بهذه الفئات من المجتمع وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.
وأضاف النعيمي، أن تحقيق هذه الإنجازات العالمية نتاج طبيعي لدعم وحرص واهتمام القيادة الرشيدة وما تلقاه القيادة العامة لشرطة عجمان من دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد دافعاً لبذل مزيد من جهود التطوير، والتحسين للارتقاء بالعمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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