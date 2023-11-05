7 ملايين مكالمة لـ«عمليات شرطة دبي» في 2022

دبي (الاتحاد)

تلقت غرفة عمليات شرطة دبي العام الماضي، أكثر من 7 ملايين مكالمة، وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وتعهدات القيادة العامة لشرطة دبي والتزاماتها نحو أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء ابن ثاني على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات، حيث حقق مؤشر وصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة معدل دقيقتين و32 ثانية في العام الماضي، وكان المستهدف 3 دقائق، وتمكنت فرق العلميات من تحقيق نسبة 99.7% في الرد على المكالمات الطارئة 999 خلال 10 ثوانٍ، وكان المستهدف 97%، بإجمالي عدد 7 ملايين و377 ألفاً و518 مكالمة، وحقق مؤشر نسبة التواجد الأمني في مناطق الاختصاص 96.2% في العام 2022 وكان المستهدف 95.5%.

واستمع إلى شرح عن مشروع «غرفة العمليات الافتراضية» التي تُعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وهو عبارة عن نظارة واقع افتراضي تقوم بعرض جميع شاشات مركز القيادة والسيطرة «غرفة العمليات»، مثل أنظمة إدارة الحوادث، الخرائط الجغرافية لمدينة دبي، والكاميرات المُتصلة بغرفة العمليات، حيث يمكن استخدامها للتدريب، خاصة للموظفين الجدد للتعرف على كيفية التعامل مع الأنظمة المُختلفة لغرفة العمليات، ويمكن استخدامها من أي مكان داخل أو خارج مقر العمل.

واطلع على المشاريع الابتكارية في الإدارة العامة للعمليات، ومنها حصول الإدارة العامة على 22 مصنفاً فكرياً، منها الدورة المتقدمة في تسيير الطائرات المسيرة، وبرنامج تقييم مركز مكالمات الاتصال، وعربة العمليات المتنقلة، وغيرها من البرامج الأخرى.