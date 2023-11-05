«الإمارات للخدمات الصحية» تنظم مؤتمر أفضل ممارسات الجودة وسلامة المرضى

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المؤتمر الإقليمي التاسع لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، بحضور مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، وممثلين عن منظمات دولية وجهات حكومية صحية، ومستشفيات في القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 250 طبيباً من أفراد الفريق الصحي كالصيادلة والفنيين.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن مبادرات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الصحية ومستشفيات الدولة والمستشفيات المتميزة بالمنطقة والعالم، حيث شهد المؤتمر مشاركة متحدثين مختصين في مجال الاعتماد الدولي والجودة وسلامة المرضى، من مستشفيات معتمدة عالمياً في الشرق الأوسط.

وأشارت مباركة إبراهيم إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في مجال ثقافة الجودة في الرعاية الصحية، لضمان أفضل مستوى من الامتثال للمعايير الدولية، من خلال تحسين المعايير السريرية، إلى جانب مواكبة مستجدات التكنولوجيا الطبية الحديثة والممارسات الطبية المدعمة بالبيانات، وأنظمة الرعاية المتمحورة حول المريض، وذلك لضمان استدامة تعزيز الجودة وسلامة المرضى في المنطقة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية ويتزامن مع الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، ويحقق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

بدوره، أوضح الدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة في المؤسسة أن المؤتمر يعد منصة فاعلة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال تطبيق الجودة الصحية، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات فيما يخص قيادة التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وأثره على الجودة وسلامة المرضى، وعرض أفضل الممارسات فيما يخص القيادة الداعمة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وأهمية تعزيز تجربة المرضى.

وضم المؤتمر أوراق عمل تتناول مواضيع حيوية أثبتت أثرها الفاعل في تحسين الجودة وسلامة المرضى، منها تعزيز تجربة المريض من خلال تطبيق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية المعتمدة، وورقة عمل تتناول أفضل الممارسات في مواكبة مستجدات التكنولوجيا الطبية الحديثة في مجال التطبيب عن بعد.