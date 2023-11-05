تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية» و«عبدالله الغرير»

دبي (الاتحاد)

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومؤسسة عبدالله الغرير مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في إمارة دبي، وتهدف الاتفاقية الاستفادة من القدرات التي تمتلكها المؤسسة في دعم وتصميم برامج التدريب ورفع القدرات النوعية، لتمكين المواطنين من امتلاك المهارات الضرورية لبناء مسار مهني ناجح في القطاع الخاص بما يتناسب واحتياجات المستقبل المتسارعة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون في توظيف البرامج النوعية التي تُقدمها مؤسسة عبدالله الغرير تحت مبادرة نُمو لتدريب المواطنين، وإكسابهم المهارات الضرورية والتنافسية للحصول على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، والتعاون في مبادرات من شأنها إثراء بيئة العمل في القطاع الخاص والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.

ووقّع المذكرة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، وعن المؤسسة الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير.

وقال الفلاسي: «نحرص في المجلس على الشراكة مع المؤسسات الوطنية المشهود لها بالخبرة وذات السجل الحافل بالإنجازات في مجال بناء القدرات، ولذا تُعتبر هذه الشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير خطوة هامة تضع البرامج النوعية التي تُقدمها المؤسسة في متناول المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية».