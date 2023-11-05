تفاهم بين «زايد العليا» و«فقيه للإخصاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز فقيه للإخصاب، ضمن إطار المشاركة الفاعلة في مجتمع أكثر صحة، بهدف إحراز تقدم كبير في الوقاية من الإعاقات والتشوهات الخلقية، ولتحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل كبير على المستويين المحلي والدولي، والتعاون في تطوير المواد والبرامج التعليمية والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تركز على أصحاب الهمم. وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز فقيه للإخصاب، الدكتور مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المدير الطبي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المركز لفيف من قيادات المؤسسة والمركز. وأعرب عبد الله الحميدان عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز فقيه للإخصاب، أحد المراكز الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بمجال علاج العقم، وأمراض النساء والتوليد، وعلم الوراثة وعلاجات التلقيح المجهري، وأكد أن التعاون بين المؤسسة والمركز بشأن الوقاية من الإعاقات والتشوهات الخلقية هو خطوة استباقية تقوم بها «زايد العليا» التي لا تكتفي بالعمل على تقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم بل تسعى بالتعاون مع الجهات المتخصصة ومن خلال البحث العملي إلى الحد من ظهور حالات الإعاقة لاسيما للمواليد في أسر أصحاب الهمم ضمن إطار المشاركة الفاعلة في مجتمع أكثر صحة.

كما أشار إلى أن مؤسسة زايد العليا تسعى للاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في عصر الابتكار واتباع الأساليب العلمية في تقديم خدماتها المختلفة وبرامج الرعاية والتأهيل والجلسات العلاجية لمختلف فئات أصحاب الهمم، مشيراً في هذا الإطار إلى أن التعاون بين المؤسسة وشركة G42 هيلث كير في تنفيذ برنامج الجينوم الإماراتي لوضع خريطة الجينوم المرجعي لأصحاب الهمم وأسرهم.