أمطار غزيرة على مناطق بالدولة وجريان أودية وانخفاض درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالبرد أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 12.8 درجة مئوية في جبل جيس «رأس الخيمة» بانخفاض درجتين، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى على الدولة أمس 34.6 درجة مئوية في حميم «منطقة الظفرة» الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي للدولة، بانخفاض درجة واحدة عن أول أمس.

وكانت الدولة قد شهدت، أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً، صباح اليوم الاثنين على بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في العمق أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وشهدت الدولة وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، حالة جوية بدأت من السبت 4 وتستمر إلى الأربعاء 8 نوفمبر 2023، جراء تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبه وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون حتى الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، وتكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

مناطق

شملت مناطق هطول الأمطار جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، وجزيرة الأريام والسمحة، وغنتوت، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، وربدان والشوامخ، والفلاح، والوثبة في أبوظبي، وفي العين هطلت أمطار غزيرة على البدع، والنباغ، ومناطق أخرى، وفي رأس الخيمة هطلت على وادي البيح، ومسافي وعدد من المناطق، وفي الفجيرة هطلت على الطويين، وطريق مسافي دبا، والبدية، ودبا، ووادي سنا، ووادي البصيرة، وفي الشارقة هطلت على خورفكان، وكلياء، والحمرية، وعلى دبي هطلت على الليسيلي، وشارع الشيخ زايد باتجاه جبل علي، كما هطلت على أم القيوين، وعلى الزورا بعجمان.