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سعود بن صقر يتفقد المناطق الجنوبية برأس الخيمة

سعود بن صقر خلال لقائه أهالي وسكان المناطق (وام)
6 نوفمبر 2023 02:09

رأس الخيمة (وام)
قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إن الهدف من جميع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل رأس الخيمة على تنفيذها هي بناء الإنسان وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، فهم الركيزة الأولى لرؤيتنا المستقبلية الطموحة الرامية إلى تحقيق نهضة تنموية اجتماعية واقتصادية وسياحية شاملة لرفاه الأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك، خلال تفقد سموه أمس المناطق الجنوبية في رأس الخيمة بما فيها منطقة الحويلات التابعة للإمارة، حيث التقى أهالي وسكان المناطق، واطمأن على أحوالهم، واطلع على الخدمات الموفرة لهم. وأضاف سموه: «نسعى لتسخير إمكاناتنا كافة من أجل خير الوطن والمواطن وتحقيق سعادته، وتعزير تلاحمه واستقراره الأسري، وفقاً للقيم والمبادئ المتأصلة التي رسخها في نفوسنا الآباء المؤسسون».

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وأشار سموه، إلى حرصه على الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المناطق الجنوبية في رأس الخيمة ومختلف المناطق الأخرى في الإمارة، لتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع ومواصلة المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها رأس الخيمة في مختلف القطاعات.
رافق سموه خلال جولته التفقدية عدد من رؤساء ومدراء الدوائر المحلية والمسؤولين في إمارة رأس الخيمة.

رأس الخيمة
سعود بن صقر
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