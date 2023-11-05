الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«وام» تطلق الإصدار التجريبي لموقع الوكالة الجديد

«وام» تطلق الإصدار التجريبي لموقع الوكالة الجديد
6 نوفمبر 2023 02:09

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«مجلس الإنتاج المشترك» منصة تواصل للكونغرس العالمي للإعلام
مدير عام «وام»: الإمارات ماضية في طريق التقدم والازدهار

أطلقت وكالة أنباء الإمارات «وام»، الإصدار التجريبي الجديد لموقعها الإلكتروني www.wam.ae بنسخة مطورة وبواجهة مستخدم سهلة، تعرض آخر الأخبار والتقارير والمحتوى الإعلامي، مطبقة أحدث التقنيات المعاصرة ضمن منظومة متكاملة تلبي تطلعات القراء والمتعاملين.
وحرصت «وام»، على أن يواكب الموقع الإلكتروني الجديد أعلى المعايير العالمية لجودة وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وأنظمة الأمان وقابلية الوصول والاستخدام، مع التركيز على تفعيل المشاركة الإلكترونية والخصوصية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، مما يعزز ويحسن تجربة القراء والزائرين.
وأكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، حرص «وام» على مواكبة كل جديد، واضعة نصب عينيها الابتكار كأساس عند تصميم الموقع بشكله الجديد وخدماته ليتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب أي تحديثات.
وقال إن الموقع الجديد يمتاز بسهولة التصفح والتنقل بين نوافذه، ويتبع أعلى المعايير العالمية في هذا الصدد مما يعزز تجربة القراء والزائرين.

وام
وكالة أنباء الإمارات
آخر الأخبار
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
شيوخ القواسم يُعزون في وفاة فاطمة الخيال
علوم الدار
شيوخ القواسم يُعزون في وفاة فاطمة الخيال
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©