«وام» تطلق الإصدار التجريبي لموقع الوكالة الجديد

أبوظبي (وام)

أطلقت وكالة أنباء الإمارات «وام»، الإصدار التجريبي الجديد لموقعها الإلكتروني www.wam.ae بنسخة مطورة وبواجهة مستخدم سهلة، تعرض آخر الأخبار والتقارير والمحتوى الإعلامي، مطبقة أحدث التقنيات المعاصرة ضمن منظومة متكاملة تلبي تطلعات القراء والمتعاملين.

وحرصت «وام»، على أن يواكب الموقع الإلكتروني الجديد أعلى المعايير العالمية لجودة وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وأنظمة الأمان وقابلية الوصول والاستخدام، مع التركيز على تفعيل المشاركة الإلكترونية والخصوصية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، مما يعزز ويحسن تجربة القراء والزائرين.

وأكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات، حرص «وام» على مواكبة كل جديد، واضعة نصب عينيها الابتكار كأساس عند تصميم الموقع بشكله الجديد وخدماته ليتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب أي تحديثات.

وقال إن الموقع الجديد يمتاز بسهولة التصفح والتنقل بين نوافذه، ويتبع أعلى المعايير العالمية في هذا الصدد مما يعزز تجربة القراء والزائرين.