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الإمارات: رفض قاطع للتلويح باستخدام سلاح نووي في غزة

الإمارات: رفض قاطع للتلويح باستخدام سلاح نووي في غزة
6 نوفمبر 2023 01:28

أبوظبي (وام) 

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عبّرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة،‎ واعتبرت دولة الإمارات أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، كما أنها تثير قلقاً بالغاً بشأن وجود نية لارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة الإمارات القاطع للتلويح باستخدام سلاح نووي، لافتة إلى أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهم.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع الجهود كافة المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

الإمارات
إسرائيل
غزة
فلسطين
وزارة الخارجية
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