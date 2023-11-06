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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
6 نوفمبر 2023 09:29

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 11.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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