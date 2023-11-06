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علوم الدار

شيوخ القواسم يُعزون في وفاة فاطمة الخيال

شيوخ القواسم يُعزون في وفاة فاطمة الخيال
6 نوفمبر 2023 10:50

رأس الخيمة (وام)

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قدم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للمواني والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي، واجب العزاء إلى زوج وذوي المغفور لها فاطمة عبدالله الخيال: إبراهيم محمد الصاحي، وسلطان عبدالله الخيال، وعلي عبدالله الخيال، واللواء جاسم محمد الخيال، قائد عام الحرس الأميري بالشارقة، وذلك خلال زيارتهم خيمة العزاء في منطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة.
كما قدم واجب العزاء الشيخ رامي بن خالد بن عبدالله القاسمي، والشيخ حميد بن عبدالعزيز بن حميد القاسمي، والشيخ محمد بن خالد بن أحمد القاسمي، والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، إلى جانب عددٍ من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وكبار الشخصيات.
وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأبناء الفقيدة محمد، وعبدالله وسلطان وأحمد، وإلى أسرتها وذويها سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محمد بن سعود القاسمي
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