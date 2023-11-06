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عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا ويبحثان الشراكة بين البلدين والأوضاع بالمنطقة

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا ويبحثان الشراكة بين البلدين والأوضاع بالمنطقة
6 نوفمبر 2023 11:28

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على عشاء عمل في أبوظبي، معالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس، بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل عاجل.

وناقش سموه ومعالي كاثرين كولونا، الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكدا في هذا الصدد على الأولوية الملحة لحماية المدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة.

كما استعرض الجانبان المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبيبة للمدنيين على نحو آمن ومستدام.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي كاثرين كولونا، آفاق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية والتعليمية.

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كما تطرقت المحادثات إلى التعاون الإماراتي الفرنسي في مجال البيئة والمناخ، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الشهر الجاري.

وأكدا أن تعزيز التعاون في مجال المناخ يشكل أولوية لدى البلدين، ومن شأن «COP28» أن يفتح آفاقاً واعدة لتحقيق قفزات نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كاثرين كولونا، مؤكداً على متانة وقوة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.

وأشار إلى التنامي المستمر في التعاون المشترك بين البلدين، بما يدعم تطلعاتهما التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
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