شهادة «أبوظبي التقني» و«أبوظبي للطفولة المبكرة» شرط لترخيص معاهد التدريب في مجال الطفولة المبكرة

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن تعاونه مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإصدار التراخيص التجارية لمراكز التدريب التي تعمل في مجالات تنمية الطفولة في إمارة أبوظبي. وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية المتخصصة، ودعم إعداد الكوادر المؤهَّلة في أبوظبي، وتشجيع التميُّز الأكاديمي منذ الصغر، وقد دعا الطرفان، المؤسسات المعنية التي تعتزم إضافة نشاط التدريب في مجال الطفولة المبكرة إلى رخصتها، التقدم بطلبها للحصول على شهادة عدم الممانعة من خلال إرسال الطلب مصحوباً بخطة التدريب والمحتوى الفني ومعلومات المدربين عبر البريد الإلكتروني: HC@eca.gov.ae، كما دعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إلى التواصل معها للحصول على الموارد المعرفية المهمة التي يمكن تضمينها ضمن المواد التدريبية التي سيتم تقديمها للمتدربين. وقال المهندس علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إنَّ هذه المبادرة المهمة ترسِّخ استراتيجية المركز للعمل الوطني في التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، من أجل تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تطبيق الآليات والنظم المتطورة اللازمة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف التخصُّصات منذ مرحلة الطفولة التي تمثّل أساس بناء الإنسان القادر على الابتكار والإبداع في جميع المجالات، لافتاً إلى أنَّ إدارة التراخيص والاعتماد في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تتولى مسؤولية الرقابة الدورية على أداء مراكز ومعاهد التدريب، للوقوف على مدى التزامها بتحقيق معايير الترخيص والاعتماد، لتواكب مستهدفات دولة الإمارات وخططها ورؤيتها المستقبلية لجميع القطاعات والتخصُّصات التدريبية. وقال المهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: إن الهيئة تسعى بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إلى النهوض ببرامج التدريب والتطوير المهني في إمارة أبوظبي ورفع كفاءتها في تطوير مهارات العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة ومقدمي الرعاية ضمن جهود الهيئة في الاستثمار برأس المال البشري، وصولاً للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتحسين عملية التوظيف وبيئة العمل وعملية استقطاب واستبقاء الموظفين العاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز إمكانية وصول أولياء الأمور ومقدمي الرعاية إلى الموارد والدعم اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة والإيجابية في دعم التنمية الشاملة للطفل، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تطبيق شروط التراخيص لدى «أبوظبي التقني» عند منح الشهادات بعد التحقق من استيفاء هذه المعاهد والمراكز لجميع المتطلبات الخاصة بالمحتوى العلمي والفني للبرامج التدريبية ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة ومدى ملاءمتها للثقافة والاحتياجات المحلية، وكذلك التحقق من مؤهلات المدربين وكفاءاتهم التدريبية، وفاعلية البرامج في تحقيق أفضل المخرجات. وأكد المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن خدمات الرعاية والتعليم عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة، تساهم في تعزيز مهارات الأطفال اللغوية والاجتماعية والبدنية والثقافية، وتهيئتهم للمستقبل، وإعدادهم لبيئات العمل المتغيِّرة والتحديات المستقبلية، ما يتطلَّب توافر مقدِّمي رعاية يتمتَّعون بالكفاءة العالي.