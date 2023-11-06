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علوم الدار

محمد بن راشد: المجلس الوطني الاتحادي سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة

محمد بن راشد: المجلس الوطني الاتحادي سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة
6 نوفمبر 2023 17:00

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "افتتحنا اليوم دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد.. مررنا بتجربة انتخابية ناجحة.. ورسخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين.. واليوم ينطلق المجلس كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
محمد بن راشد
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