هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة تزداد تقدماً وتطوراً وشموخاً

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، شهدنا في العاصمة أبوظبي فعاليات حصن الاتحاد 9.. كل الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة التي تزداد تقدما وتطورا وشموخا وتظل الحارس الأمين لأمجاد الإمارات وإنجازاتها ومستقبلها".

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، شهدنا في العاصمة أبوظبي فعاليات حصن الاتحاد 9.. كل الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة التي تزداد تقدما وتطورا وشموخا وتظل الحارس الأمين لأمجاد الإمارات وإنجازاتها ومستقبلها. pic.twitter.com/W3XJgVeO24 — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) November 6, 2023