الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة تعرّف الجمهور بخطورة جرائم الشائعات الإلكترونية

النيابة العامة للدولة تعرّف الجمهور بخطورة جرائم الشائعات الإلكترونية
6 نوفمبر 2023 20:46

نظمت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول جرائم الشائعات الإلكترونية في مجلس الصاروج بمدينة العين، ضمن سلسلة المحاضرات التثقيفية التي تنظمها النيابة لتثقيف ورفع وعي الجمهور بالقوانين في كافة إمارات الدولة.
وسلطت المحاضرة التي قدمها خالد مبارك المدحاني رئيس نيابة مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، الضوء على خطورة الشائعات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وبيان المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات الإلكترونية، والتوعية بعدم تداول أي أخبار غير رسمية من شأنها إثارة الخوف والذعر بين أفراد المجتمع.
وأشار المدحاني إلى ضرورة الوعي بمخاطر الشائعات وتأثيرها على سمعة المجتمعات والأفراد ودور الفرد في دحض تلك الشائعات وعدم الانسياق في الترويج لها إما بإذاعتها أو نشرها أو بإعادة تداولها على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل شحن المستشفى الميداني إلى غزة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
النيابة العامة
الشائعات
الجرائم الإلكترونية
مجالس أبوظبي
الإمارات
النيابة العامة الاتحادية
آخر الأخبار
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في"القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ"
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في"القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ"
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©