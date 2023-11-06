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جامعة الإمارات تناقش آليات استدامة الغذاء

جامعة الإمارات تناقش آليات استدامة الغذاء
7 نوفمبر 2023 01:11

العين (الاتحاد)

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«دور الأنظمة الغذائية في الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة في الإمارات» عنوان ندوة علمية عقدتها كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحددت الندوة خطوطاً عريضة لتعزيز سياسات الصحة والأمن الغذائي في الدولة، 
مرتبطة بالأمومة والطفولة، والتغذية والصحة العامة، وسلاسل الغذاء لتوفير غذاء صحي متوازن ما يحقق الاستدامة والأمن الغذائي.. وأوضح الدكتور أحمد راشد السويدي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة أن الندوة تهدف لمناقشة نتائج أبحاث السمنة مع الأكاديميين والخبراء والشركاء المعنيين بالقطاع الصحي ومجالات الغذاء والزراعة والصناعات الغذائية. 

جامعة الإمارات
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