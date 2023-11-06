الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الجزر وتغير المناخ».. في معرض بـ«نيويورك أبوظبي»

«الجزر وتغير المناخ».. في معرض بـ«نيويورك أبوظبي»
7 نوفمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

قصة ملهمة في إطار قضايا تغيّر المناخ والتكيّف من أجل البقاء، يرويها معرض «حواف ملحية: #فردوس_الجزيرة» للفنانة جانيت بيلوت، الذي تستضيفه «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي الخميس المقبل. وتركّز الفنانة على جزيرتي صير بني ياس في أبوظبي وسايبل في كندا من خلال صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ومنحوتات، تدفع المتلقي إلى تأمل أهم قضايا عالمنا الحديث وتحدياته. ويضم المعرض الذي يستقبل الجمهور حتى 26 نوفمبر الحالي مجموعة مختارة من أعمال الفنانة المستوحاة من عالم ملاحة الجزر، ضمن رؤية كلية للعلاقة الديناميكية بين البر والبحر.

نيويورك أبوظبي
آخر الأخبار
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في"القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ"
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في"القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ"
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©