«الجزر وتغير المناخ».. في معرض بـ«نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

قصة ملهمة في إطار قضايا تغيّر المناخ والتكيّف من أجل البقاء، يرويها معرض «حواف ملحية: #فردوس_الجزيرة» للفنانة جانيت بيلوت، الذي تستضيفه «مساحة المشروع» التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي الخميس المقبل. وتركّز الفنانة على جزيرتي صير بني ياس في أبوظبي وسايبل في كندا من خلال صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ومنحوتات، تدفع المتلقي إلى تأمل أهم قضايا عالمنا الحديث وتحدياته. ويضم المعرض الذي يستقبل الجمهور حتى 26 نوفمبر الحالي مجموعة مختارة من أعمال الفنانة المستوحاة من عالم ملاحة الجزر، ضمن رؤية كلية للعلاقة الديناميكية بين البر والبحر.