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علوم الدار

7 جوائز دولية لـ«شرطة دبي»

7 جوائز دولية لـ«شرطة دبي»
7 نوفمبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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رفعت القيادة العامة لشرطة دبي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة حصدها لـ 7 جوائز تميز من جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023» والتي أُعلن عنها خلال مؤتمر الجمعية في مدينة ساندييغو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.
وتوزعت جوائز شرطة دبي ضمن جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023» التي تعد أكبر مُنظمة مهنية في العالم وأكثرها نفوذاً لقادة الشرطة، بين 3 جوائز على مستوى المبادرات و4 على المستوى الفردي، من ضمنها جائزتان لضابطين ضمن الفئة العمرية الأقل من 40 عاماً. وتمكنت شرطة دبي للمرة الثانية من حصد أكبر عدد من الجوائز في هذه الجائزة بعد أن تمكنت في عام 2020 من حصد 7 جوائز أيضاً، فيما وصل عدد الجوائز التي حصلت شرطة دبي عليها منذ مشاركتها في الجائزة عام 2019 إلى 25 جائزة، بينها 11 جائزة على مستوى الأفراد، و14 جائزة «إدارية» خاصة بالمبادرات.

شرطة دبي
دبي
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
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