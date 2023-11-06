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علوم الدار

أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد «بيرسون بيتيك»

أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد «بيرسون بيتيك»
7 نوفمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت أكاديمية ربدان، المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، على اعتماد دولي من «بيرسون بيتيك»، وستقوم أكاديمية ربدان بموجب هذا الاعتماد بطرح عدد من برامج بناء القدرات والتطوير المهني المتخصصة ضمن مؤهلات «بيتيك»، وذلك من قبل نخبة من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، والتي سيحصل المشاركون فيها على شهادات عالمية معتمدة.
وبهذه المناسبة، أكد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أهمية هذا الإنجاز الجديد في دعم رؤية الأكاديمية 2025 التي تسعى خلالها إلى أن تصبح مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

أكاديمية ربدان
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