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«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها بالملتقى الصحي الثاني

مشاركة شرطة أبوظبي (من المصدر)
7 نوفمبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت «شرطة أبوظبي» مشاركتها في فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023، والذي نظمته مستشفيات الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية«صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وذلك تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي».
وأكد العقيد أحمد خادم القبيسي مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات، حرص «شرطة أبوظبي» على مضاعفة جهودها لتعزيز السلامة للجمهور في مختلف الفعاليات والمناسبات، لافتاً إلى جهود الدوريات في تسهيل انسيابية الحركة المرورية لزوار الفعالية وضمان سلامة الجمهور. وأوضح أن إدارة مرور منطقة الظفرة عززت التوعية المرورية للجمهور من خلال عقد المحاضرات لحث السائقين على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتنظيم مسابقات تثقيفية لطلبة المدارس في مسرح الفعالية، إلى جانب التعريف بمهام دورية الطفل التثقيفية في التوعية المرورية.
واطلع زوار الفعالية على أهداف «دورية السعادة» ودورها في تعزيز المنظومة المرورية والتوعوية ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة في تحقيق أهداف المنظومة المرورية للحد من الحوادث المرورية ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع.

شرطة أبوظبي
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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