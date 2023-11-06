8 حدائق بالظفرة تحصل على «العلم الأخضر»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حصلت بلدية منطقة الظفرة على جائزة العلم الأخضر للمرة الثالثة على التوالي، والشارة الدولية الأرفع في إدارة الحدائق والمسطحات الخضراء وهي راية العلم الأخضر، حيث فازت ثلاث حدائق جديدة وهي: (حديقة الشيخة سلامة بنت بطي – وواحة مدينة زايد – وحديقة المرفأ الجديدة) بجائزة العلم الأخضر لعام 2023، بالإضافة إلى حصول خمس حدائق على جائزة العلم الأخضر العام الماضي، ليصبح عدد الحدائق التي حازت الجائزة ثماني حدائق في منطقة الظفرة.

وتستهدف جائزة العلم الأخضر توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفق معايير عالمية، كما تعتبر الجائزة المعيار الدولي والقياسي الأبرز لإدارة المساحات المفتوحة والترفيهية حول العالم.

وتحرص البلدية على تلبية متطلبات المجتمع وتوفير أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار المنطقة، من خلال إنشاء الحدائق الحضرية، والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، باستخدام النباتات البرية المحلية في عمليات التجميل الطبيعي وأنظمة الري الذكية، بالإضافة إلى زيادة المساحات التجميلية والمماشي لممارسة الرياضة ولتكون متنفساً للأسر والأطفال، والمحافظة على جمال المظهر العام للمدن.

وتهتم البلدية باتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية وتماشياً مع الخطة التطويرية الشاملة لإمارة أبوظبي، للمساهمة في إبراز الصورة المشرفة للبلدية وتطبيق معايير جائزة العلم الأخضر الدولية على حدائق مدن منطقة الظفرة.

معايير

حددت الجائزة معايير للفوز، منها أن تكون الحديقة مكاناً يحتفي بالزائرين والمحافظة على البيئة والتراث، ومكاناً صحياً وآمناً يتمتع بالسلامة والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الاهتمام بالنظافة وحسن الصيانة والإدارة المستدامة.