«الزراعة والسلامة الغذائية» تنظم الملتقى السنوي للأسر المنتجة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورشة افتراضية تحت عنوان «الملتقى السنوي مع الأسر المنتجة - نلتقي لنرتقي»، وذلك في إطار سعي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وبهدف توعية الأسر المنتجة الحاصلين على رخص «تاجر أبوظبي» و«مبدعة»، الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأصحاب المحلات التي تعرض منتجات الأسر المنتجة بالمعايير والاشتراطات التي تطبقها الهيئة بشأن سلامة الأغذية، وتعزيز الامتثال لهذه الاشتراطات وتوضح الدور الرقابي الذي تنهض به الهيئة في مجال الزراعة والغذاء ضمن خطتها الاستراتيجية، وتم خلال اللقاء، استعراض المواضيع كافة المتعلقة بالأسر المنتجة والتحديات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لهذه التحديات، بالإضافة إلى استعراض الإرشادات اللازمة أثناء تداول المواد الغذائية ومطابقة المنتجات الغذائية لمعايير الجودة والسلامة الغذائية لضمان تقديم غذاء آمن للمجتمع.

وتضمنت الورشة مناقشات وجلسات تفاعلية حول مواضيع مثل تحليل المخاطر وإدارة سلامة الأغذية، والتعرف على المتطلبات القانونية والتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية.

كما تم استعراض المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، حيث تقام المسابقات المصاحبة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتتيح الفرصة لمشاركة المربين وأفراد المجتمع وصغار المنتجين والأسر المنتجة للمنافسة والمشاركة في مسابقات وفعاليات تدعم جهود تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، وتم استعراض أهم شروط الالتحاق بالمسابقات، والفئات التي يمكن المشاركة فيها، والشروط الخاصة بكل مسابقة، والجوائز القيمة التي يحصل عليها المتسابقون في هذه الجائزة.

الدعم

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها على تقديم الدعم والتوجيه للأسر المنتجة لتحسين جودة منتجاتها لتعزيز تنافسيتها في السوق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة الغذائية وتطوير القطاع الغذائي المحلي، كجزء من رؤيتها لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأغذية المنتجة محلياً.