الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز صيانة إسفلت الطريق المؤدية لمطار أبوظبي الجديد بتكلفة 31 مليون درهم

صيانة إسفلت الطريق المؤدية للمطار (من المصدر)
7 نوفمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بلدية أبوظبي" تدعو شركات البناء لرفع التقارير الإلزامية بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية
أبوظبي تستضيف «التكنولوجيا والرقابة والمحاسبة المالية»

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال صيانة الإسفلت وفواصل التمدد للطريق المؤدية إلى مطار أبوظبي الجديد بشارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي، وتحديداً من جسر الشيخ زايد بن سلطان إلى مجمع جسور جزيرة ياس، وذلك بتكلفة قدرها 30.8 مليون درهم. ويأتي المشروع ضمن إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي نحو تعزيز مكونات البنية التحتية والارتقاء بالمرافق الخدمية وتطويرها وفقاً لأعلى المقاييس والمعايير العالمية.
واشتملت الأعمال على استبدال طبقة الإسفلت المتضررة بطول 16.700 كلم، بواقع 5 حارات و2 كتف طريق، شاملة إعادة تخطيط علامات الطريق، وكذلك استبدال فواصل التمدد الواقعة ضمن الأعمال باستخدام أحدث التقنيات من الآليات والمواد، بالإضافة إلى ذلك تجري حالياً أعمال زراعة وتطوير الجزيرة الوسطية في منطقة الأعمال.
كما شملت الأعمال إعادة طلاء الحواجز الخرسانية وتركيب العواكس وتعديل الحواجز المعدنية وتركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بمبنى المطار الجديد- مبنى A ، حيث استهدفت أعمال الصيانة بصورة رئيسية المحافظة على أصول البنية التحتية، وتحقيق أفضل معايير السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحفاظ على المظهر العام للمدينة.
يشار إلى أن شارع الشيخ زايد بن سلطان يعتبر من الشوارع الرئيسية والمهمة في مدينة أبوظبي، ويخدم مطار أبوظبي الجديد بشكل رئيسي، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى وجهتهم بشكل مريح وآمن، وفي أقل مدة زمنية.

أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©