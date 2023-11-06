إنجاز صيانة إسفلت الطريق المؤدية لمطار أبوظبي الجديد بتكلفة 31 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال صيانة الإسفلت وفواصل التمدد للطريق المؤدية إلى مطار أبوظبي الجديد بشارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي، وتحديداً من جسر الشيخ زايد بن سلطان إلى مجمع جسور جزيرة ياس، وذلك بتكلفة قدرها 30.8 مليون درهم. ويأتي المشروع ضمن إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي نحو تعزيز مكونات البنية التحتية والارتقاء بالمرافق الخدمية وتطويرها وفقاً لأعلى المقاييس والمعايير العالمية.

واشتملت الأعمال على استبدال طبقة الإسفلت المتضررة بطول 16.700 كلم، بواقع 5 حارات و2 كتف طريق، شاملة إعادة تخطيط علامات الطريق، وكذلك استبدال فواصل التمدد الواقعة ضمن الأعمال باستخدام أحدث التقنيات من الآليات والمواد، بالإضافة إلى ذلك تجري حالياً أعمال زراعة وتطوير الجزيرة الوسطية في منطقة الأعمال.

كما شملت الأعمال إعادة طلاء الحواجز الخرسانية وتركيب العواكس وتعديل الحواجز المعدنية وتركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بمبنى المطار الجديد- مبنى A ، حيث استهدفت أعمال الصيانة بصورة رئيسية المحافظة على أصول البنية التحتية، وتحقيق أفضل معايير السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

يشار إلى أن شارع الشيخ زايد بن سلطان يعتبر من الشوارع الرئيسية والمهمة في مدينة أبوظبي، ويخدم مطار أبوظبي الجديد بشكل رئيسي، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى وجهتهم بشكل مريح وآمن، وفي أقل مدة زمنية.