«شرطة أبوظبي» تنظم ملتقى «الملكية الفكرية والاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين «الملتقى الافتراضي الثاني للملكية الفكرية» تحت شعار «الملكية الفكرية والتطوير الحكومي المستدام»، وبمشاركة مجموعة متحدثين من مختلف الجهات الحكومیة، وذلك تزامناً مع مبادرات «عام الاستدامة 2023».

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، سعي شرطة أبوظبي لتحقيق أولوية الريادة المؤسسية عبر الهدف الاستراتيجي المتمثل في «ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل»، من خلال دعم ورعاية المبدعين والمبتكرين من كافة الفئات وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لتطوير الابتكارات ذات القيمة المضافة في العمل الشرطي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مما يسهم في تطوير منظومة الملكية الفكرية وبيئة الابتكار والاختراع في دولة الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في مداخلته الرئیسیة أن الإمارات تتصدر المنطقة العربیة في مؤشر الابتكار العالمي، محققة المرتبة 32 عالمياً، نتيجة لتضافر جهود جمیع الجهات سواء الحكومية أو المؤسسات الأكادیمیة أو القطاع الخاص في إدراك أهمیة الابداع والابتكار في النمو الاقتصادي المستدام والسیاسات والمنظومة التشریعیة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات والأفراد، ووجود مؤسسات إنفاذ القانون واعية وتقوم بأدوارها.

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكادیمیة سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية: إن انعقاد الملتقى يأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بنشر ثقافة الملكیة الفكرية ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارات في مجالات العمل الأكاديمي والمهني على مستوى التعليم والتدريب والأبحاث والدراسات.