الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العالمية للخدمات الإنسانية» تبحث الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد

«العالمية للخدمات الإنسانية» تبحث الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد
7 نوفمبر 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات ترسّخ دورها شريكاً في تشكيل مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بضمان غد أفضل للإنسان
دبي مدينة «رياضات التحدي» بـ 9 بطولات

أقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، المؤتمر التمهيدي حول الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية، وذلك بالتعاون مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة الخدمات اللوجستية.
ويأتي الحدث تحضيراً لمشاركة المجتمع الإنساني في مؤتمر المناخ، ويمثل علامة بارزة ومحطة مهمة في التزام المجتمع الإنساني المستمر بمعالجة ومواجهة تداعيات أزمة التغيير المناخي.

دبي
برنامج الأغذية العالمي
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©