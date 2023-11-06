«العالمية للخدمات الإنسانية» تبحث الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد

دبي (الاتحاد)

أقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، المؤتمر التمهيدي حول الاستدامة في سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية، وذلك بالتعاون مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة الخدمات اللوجستية.

ويأتي الحدث تحضيراً لمشاركة المجتمع الإنساني في مؤتمر المناخ، ويمثل علامة بارزة ومحطة مهمة في التزام المجتمع الإنساني المستمر بمعالجة ومواجهة تداعيات أزمة التغيير المناخي.