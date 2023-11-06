جامعة خورفكان تبحث تعزيز جهود تنمية الحياة البحرية

الشارقة (وام)

أكدت جامعة خورفكان حرصها على دعم علاقاتها مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي توفر فرصاً مميزة لدعم الدراسات البحثية والابتكار في مجال العلوم البحرية.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان مع وفد من هيئة الشارقة للثروة السمكية، ترأسه علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، في إطار دعم الجهود المبذولة في الحفاظ على الحياة البيولوجية في البحار، وتعزيز أهمية البحث العلمي لحماية البيئة البحرية في دولة الإمارات.

وقدم مدير جامعة خورفكان خلال اللقاء نبذة تعريفية عن رحلة تأسيس الجامعة وأهدافها الاستراتيجية، التي تسعى لتحقيقها لضمان الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية على المستوى المحلي والعالمي. مشيراً إلى كلية علوم البحار والأحياء المائية التي تتفرد بها الجامعة على مستوى الدولة، والتي تهتم بتدريس وفهم البيئة البحرية الفريدة للمنطقة والنظر في التهديدات البيئية المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في ظل الطبيعة الجغرافية الفريدة لمدينة خورفكان، ما يجعلها المكان المثالي لدراسة الأحياء البحرية المتنوعة علمياً وعملياً ضمن مواطن طبيعية وفريدة من نوعها، وذلك بالتعاون مع جامعة اكستر البريطانية العريقة ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين. من جانبه، أكد علي أحمد أبو غازيين استعداد الهيئة الكامل لدعم الخطط والجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأكاديمية والجامعات التي تهتم في مجال الأحياء والثروات البحرية، وتدعمها بالممارسات الإيجابية التي تسهم في فتح آفاق تنموية جديدة مشتركة بين الطرفين، مشيداً بالفرصة المميزة التي سيتيحها التعاون المستقبلي بين الهيئة والجامعة من حيث تبادل الخبرات والمعارف المثمرة التي تخدم المجتمع والدولة.

واختتم اللقاء بزيارة ميدانية إلى مشروع معهد خورفكان للأبحاث البحرية التابع للجامعة، اطلع من خلالها الوفد على مخطط تنفيذ المشروع وأهم المرافق والمختبرات التي سيحتضنها المعهد، بالإضافة إلى التعرف على دوره العلمي والبحثي الداعم للمعلومات النظرية التي يكتسبها طلبة وخريجو الجامعة لتحقيق النمو المتوازن بين المعرفة والقدرات في شخصياتهم وإعداد كوادر وطنية وجيل واعٍ متخصص ذي كفاءة عالية.