«الكشفية نهج الاستدامة» محور المخيم الكشفي العربي الـ33

دبي (وام)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم جمعية كشافة الإمارات، المخيم الكشفي العربي الـ33 في الفترة من 15 - 25 ديسمبر المقبل في محمية المرموم الصحراوية تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة»، بمشاركة ما يزيد على 1500 كشاف وقائد يمثلون 19 دولة عربية.

ويعد هذا المخيم الحدث الكشفي الشبابي الأكبر على المستوى العربي ويقام منذ أكثر من 69 عاماً، وتأتي استضافة دولة الإمارات له لأول مرة في تاريخ المخيمات الكشفية العربية، إذ حرصت جمعية كشافة الإمارات على إقامته في محمية المرموم الصحراوية، تأكيداً لشعار المخيم لتعزيز الاستدامة في المحمية.

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن حماية ورعاية المحميات الطبيعية من الأنشطة الجادة التي تعنى بها الحركة الكشفية من خلال برامج الكشفية وأهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات، لافتاً إلى دور كشافة الإمارات البارز في محمية المرموم، عبر مشروع «كشافة المرموم» الذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأجيال الشابة بدنياً وثقافياً، وإذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة الطبيعية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تم تصميمها لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية والصحراوية الغنية التي تتميز بها المحمية، وإتاحة الفرصة للكشافة لعيش تجربة التعلم بالممارسة، وغرس القيم الإيجابية، واستكشاف الذات، والتي أسفرت عن تنظيم أربعة مخيمات كشفية حظيت بمشاركات محلية وعربية وخليجية من عام 2017 وحتى العام 2022.

وقال اللواء عبدالرحمن رفيع، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، إن الجمعية ستسعى لتسجيل رقم في موسوعة جنيس للأرقام القياسية مرتبط بالمخيم والمحمية، وستحصر أعداد الحاصلين على وسام وشارات المرموم التي تعد إحدى مجالات التنافس بين الكشافين المشاركين.

وقال خليل رحمة، قائد عام المخيم، إن أعمار المشاركين ستتراوح بين (14 - 17) سنة، بالإضافة إلى القادة في المرحلة العمرية فوق 18 سنة.