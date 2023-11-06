مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار يعقد ندوة «التغير المناخي والعلوم الصحية»

أبوظبي (وام)

أعلن مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة، عقد ندوته الأولى اليوم في سوق أبوظبي العالمي. وتبحث الندوة على مدى يومين كيفية استخدام علوم البيانات وتقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين» والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي والعلوم الصحية، وهما اثنان من أبرز المجالات البحثية التي يركز عليها المختبر. ويلقي كل من البروفيسور ستيفن تشو، وزير الطاقة السابق في الولايات المتحدة، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1997، والبروفيسور ساندي بنتلاند، بروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا (MIT)، مدير مختبر (MIT Media Lab)، كلمة رئيسية في اليوم الأول تتناول المشكلات الناجمة عن التغير المناخي.

ويستعرض البروفيسور جاك دونجارا، الحائز جائزة (ACM A.M. Turing Award) لعام 2021، تطبيقات الحوسبة الفائقة المستخدمة في تنبؤ المناخ والطقس، بينما يتحدث كل من معالي كارمي أرتيجاس، وزيرة الدولة لشؤون الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إسبانيا، واينيجو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى دولة الإمارات، عن الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات بعضها على صانعي السياسات والعلاقات الدولية عموماً. وسيلقي البروفيسور ميغيل هرنان، البروفيسور في علوم الإحصاء الحيوي والأوبئة في كلية هارفارد تشان للصحة العامة، والفائز بجائزة (Rousseeuw Prize) للإحصاءات لعام 2022، كلمة رئيسية حول العلوم الصحية يوم 8 نوفمبر. ويضم برنامج الندوة العديد من الجلسات الحوارية والعروض العلمية، إضافة إلى استعراض بعض الدراسات حول مشاريع الأبحاث الممولة من مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار بالاعتماد على البيانات والتحليلات المرتبطة بمواضيع التغير المناخي والعلوم الصحية.