جامعة الإمارات تناقش دور الأنظمة الغذائية في الوقاية من السمنة

العين (الاتحاد)

بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، عقدت كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات، ندوة علمية بعنوان «دور الأنظمة الغذائية في الوقاية من السمنة والأمراض المزمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور الدكتور أحمد راشد السويدي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة، والدكتورة حبيبة علي، وكيل كلية للعلوم الصحية، والدكتورة عائشة سالم الظاهري، مستشار بمكتب مدير الجامعة، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، والتي عقدت في فندق جراند أيلا، بمدينة العين.