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رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في «الكونغرس العالمي للإعلام»

رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في «الكونغرس العالمي للإعلام»
7 نوفمبر 2023 01:12

رأس الخيمة (الاتحاد)

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يستعرض المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة من خلال مشاركته للعام الثاني على التوالي في الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الذي يعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، تجربة إمارة رأس الخيمة التنموية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات الحيوية.
ويسلط جناح المكتب الضوء على أبرز المبادرات والحملات الإعلامية التي أطلقها لتعزيز مكانة الإمارة وإيصال رسالتها الحضارية للعالم.
وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «تعكس مشاركتنا، رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ودعمه اللامحدود لقطاع الإعلام، حيث يأتي ذلك إيماناً من سموه بأهمية الإعلام ودوره المحوري في نقل وإيصال قصة رأس الخيمة الملهمة للجمهور العالمي، ما يرسخ من مكانتها العالمية».
وأضافت: «من خلال مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإعلام 2023، للعام الثاني على التوالي، نسعى إلى تسخير قوة الإعلام في ربط جسور التعاون مع مختلف الثقافات، وإقامة شراكات إعلامية فاعلة مع المؤسسات الإعلامية المشاركة للإسهام بإيجابية في بناء المستقبل. كما نؤكد من خلال وجودنا في هذا الحدث الإعلامي الكبير، التزام رأس الخيمة الثابت بتأسيس ثقافة إعلامية عالمية قائمة على الحوار والسرد الإعلامي المؤثر، وسواء كان الأمر يتعلق بالأعمال التجارية أو الاستثمارية أو السياحة».
 كما تبث هيئة إذاعة رأس الخيمة، ضمن جناح المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في الكونغرس العالمي للإعلام 2023 برنامج «البث المباشر».

رأس الخيمة
الكونغرس العالمي للإعلام
منصور بن زايد
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