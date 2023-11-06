مشاركة واسعة في «مختبر مستقبل الإعلام»

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام»، تنظيم الدورة الثانية من «مختبر مستقبل الإعلام» ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

وسيتضمن «مختبر مستقبل الإعلام» عدداً من جلسات المائدة المستديرة المفتوحة، لتسليط الضوء على المواضيع الرئيسة التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي العالمي خلال عام 2023 وما بعده، وذلك بمشاركة كوكبة من قادة الرأي ورواد الفكر والمبتكرين من أهم وسائل الإعلام العالمية، حيث سيناقشون أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع وآفاقه المستقبلية.

وسيقدم المتحدثون المشاركون تحليلاً موسعاً لدور وسائل الإعلام في تشكيل المنظومة الإخبارية الذي يتزايد تعقيداً وعرضة للتضليل يوماً بعد يوم.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، بهذه المناسبة: «شهد مختبر مستقبل الإعلام في نسخته الأولى في العام الماضي عقد حوارات بناءة حول المواضيع التي ستوجه بوصلة العمل الإعلامي مستقبلاً، كالتضليل الإعلامي وتعزيز مهارات الصحفيين في تحليل البيانات وغيرها.. ويسعدنا الترحيب بكوكبة متنوعة من الخبراء الذين سيشاركون في ست جلسات جديدة في دورة هذا العام، مما سيساهم في إثراء هذه السلسلة المتميزة من الحوارات».

وأضاف: «يقدم مختبر مستقبل الإعلام، فرصة مثالية لتبادل الآراء والرؤى حول المواضيع التي تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام اليوم، منها استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في غرفة الأخبار، والصحافة البيئية، والابتكارات الناشئة في الصحافة الرياضية، والتضليل الإعلامي، وصحافة البيانات، إضافة إلى صقل مهارات الجيل القادم من قادة وسائل الإعلام».

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «سيواصل (مختبر مستقبل الإعلام) مسيرة النجاح التي حققها في نسخته الأولى في العام الماضي من خلال تناوله قضايا ذات تأثير كبير على القطاع الإعلامي العالمي، مما سيزيد من أهمية هذا الحدث ضمن أجندة فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام.. وبمشاركة فاعلة من المتحدثين الدوليين وجمهور حصري، سيساهم مختبر مستقبل الإعلام في نسخته المقبلة في تحديد ملامح وتوجهات قطاع الإعلام على المستوى العالمي، عبر عقد جلسات مغلقة ومخصصة تتناول أهم المواضيع التي تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي».

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية من مختبر مستقبل الإعلام في عام 2022، نشرت «مجموعة أدنيك» ووكالة أنباء الإمارات دراسة بحثية تحت عنوان «بناء مؤسسات إعلامية مرنة في عصر التضليل الإعلامي» في مدينة وستمنستر البريطانية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث عبر الأطلسي.