الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشاركة واسعة في «مختبر مستقبل الإعلام»

مشاركة واسعة في «مختبر مستقبل الإعلام»
7 نوفمبر 2023 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في «الكونغرس العالمي للإعلام»
«وام» تطلق الإصدار التجريبي لموقع الوكالة الجديد

أعلنت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام»، تنظيم الدورة الثانية من «مختبر مستقبل الإعلام» ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023. 
وسيتضمن «مختبر مستقبل الإعلام» عدداً من جلسات المائدة المستديرة المفتوحة، لتسليط الضوء على المواضيع الرئيسة التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي العالمي خلال عام 2023 وما بعده، وذلك بمشاركة كوكبة من قادة الرأي ورواد الفكر والمبتكرين من أهم وسائل الإعلام العالمية، حيث سيناقشون أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع وآفاقه المستقبلية.
 وسيقدم المتحدثون المشاركون تحليلاً موسعاً لدور وسائل الإعلام في تشكيل المنظومة الإخبارية الذي يتزايد تعقيداً وعرضة للتضليل يوماً بعد يوم. 
وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، بهذه المناسبة: «شهد مختبر مستقبل الإعلام في نسخته الأولى في العام الماضي عقد حوارات بناءة حول المواضيع التي ستوجه بوصلة العمل الإعلامي مستقبلاً، كالتضليل الإعلامي وتعزيز مهارات الصحفيين في تحليل البيانات وغيرها.. ويسعدنا الترحيب بكوكبة متنوعة من الخبراء الذين سيشاركون في ست جلسات جديدة في دورة هذا العام، مما سيساهم في إثراء هذه السلسلة المتميزة من الحوارات». 
وأضاف: «يقدم مختبر مستقبل الإعلام، فرصة مثالية لتبادل الآراء والرؤى حول المواضيع التي تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام اليوم، منها استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في غرفة الأخبار، والصحافة البيئية، والابتكارات الناشئة في الصحافة الرياضية، والتضليل الإعلامي، وصحافة البيانات، إضافة إلى صقل مهارات الجيل القادم من قادة وسائل الإعلام». 
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «سيواصل (مختبر مستقبل الإعلام) مسيرة النجاح التي حققها في نسخته الأولى في العام الماضي من خلال تناوله قضايا ذات تأثير كبير على القطاع الإعلامي العالمي، مما سيزيد من أهمية هذا الحدث ضمن أجندة فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام.. وبمشاركة فاعلة من المتحدثين الدوليين وجمهور حصري، سيساهم مختبر مستقبل الإعلام في نسخته المقبلة في تحديد ملامح وتوجهات قطاع الإعلام على المستوى العالمي، عبر عقد جلسات مغلقة ومخصصة تتناول أهم المواضيع التي تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي». 
وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية من مختبر مستقبل الإعلام في عام 2022، نشرت «مجموعة أدنيك» ووكالة أنباء الإمارات دراسة بحثية تحت عنوان «بناء مؤسسات إعلامية مرنة في عصر التضليل الإعلامي» في مدينة وستمنستر البريطانية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث عبر الأطلسي.

وكالة أنباء الإمارات
الكونغرس العالمي للإعلام
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©