«العالمية للألمنيوم» توظف 60 مواطناً ومواطنة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، توظيف أكثر من 60 شاباً وشابة من مواطني الدولة للانضمام إلى برامج التدريب الوطنية للشركة من خلال حملات توظيف بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية. وقد تخرج أكثر من 5000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن بين الموظفين الجدد، تتطلع الشركة لتوظيف نحو 20 متدربة على الأقل في برامج التدريب الوطنية. وستنضم المتدربات إلى 20 شابة في تلك البرامج، وذلك بعد أن فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أبوابها لاستقبال المتدربات للمرة الأولى في العام الماضي. وتعدّ هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي لتوظيف العنصر النسائي في برامج التدريب الوطنية للقيام بأدوار تشغيلية ضمن الخطوط الأمامية.

تعاون

صرحت أمل الجابري، ممثلة دائرة التمكين الحكومي في مجال شؤون الموارد البشرية والتوطين، على هامش يوم التوظيف: نحرص من خلال هذا التعاون على تمكين الكفاءات البشرية المواطنة، وتعزيز تطورهم الوظيفي في قطاع الصناعة. كما نتطلع إلى رؤية نجاحاتهم بينما يبدؤون رحلتهم المهنية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.