«ايدج» تستحوذ على حصة أغلبية في «أنافيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، استحواذها على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة «أنافيا» السويسرية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي متعددة الاستخدامات التي يصل وزنها إلى 750 كجم والقدرات المرتبطة بها. وسيدعم هذا الاستحواذ ايدج لتتبوأ مركز الريادة في هذا المجال عالي التخصص.

وتنتج «أنافيا» مجموعة رائدة من المروحيات غير المأهولة لمهام متعددة مثل المراقبة والاستطلاع والتفتيش ورسم الخرائط والشحن، والتي يمكن تعديلها لتتناسب مع مجموعة ايدج المتكاملة من القدرات الجوية والبرية والبحرية. وتركّز المجموعة بشكل رئيس على تطوير الأنظمة المستقلة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «يعد الاستحواذ على حصة أغلبية في أنافيا خطوة مهمة ضمن استراتيجية مجموعة ايدج لتعزيز قدراتها المتقدمة في مجال الطائرات ذاتية القيادة، حيث تعمل باتقان على توسيع محفظتها من الأنظمة والحلول متعددة المجالات، إلى جانب تعزيز صادراتها العالمية.. لا ريب أن هذه الصفقة ستمكّننا من الاستفادة من خبرات «أنافيا» الواسعة في تطوير مروحيات غير مأهولة عالية الجودة ومتقدمة تقنياً لاستكمال مجموعتنا الحالية من الطائرات المستقلة، وسلاسل التوريد القائمة، لتتبوأ مجموعة ايدج مركز الريادة في هذا المجال. كما ستسمح الصفقة لـشركة، أنافيا، الاستفادة من إمكانيات ايدج الهائلة، والفرص الواعدة التي تُوفرها لتعزيز الابتكار في المجالات ذات الصلة بالمجموعة على نحو مستدام».

وقال: توظف «أنافيا» فريقاً من الخبراء المتمرسين في مجال الطائرات ذاتية القيادة، من ذوي الاختصاص في المواد المركبة والميكاترونكس وصيانة الطائرات واختبار الطيران وهندسة البرمجيات.

من جانبه، قال جون أندري يورج، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أنافيا»: «سنعمل مع ايدج على إعادة تحديد الإمكانات في هذا المجال الحيوي، وتقديم حلول رائدة لتلبية المتطلبات المتطورة لكل من القطاعين العسكري والمدني، إذ تتوافر الإمكانات الكبيرة والهائلة لديها. وبينما نستكشف أوجه التعاون المشترك، نرتقي معاً في مجالنا، ونواصل الاعتماد على الخبرات الواسعة والفريدة التي شهدت تحوّل «أنافيا» السريع إلى شركة رائدة في إنتاج الطائرات المستقلة الفائقة سويسرية الصنع».

بدوره، قال إيشان ساهغال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «أنافيا»: «نشعر بالفخر تجاه هذه الشراكة الرائدة والانضمام إلى أسرة مجموعة ايدج». مشيراً إلى أن ذلك الأمر من شأنه أن يمكّننا من تفعيل التعاون المشترك حول تطوير منصات المروحيات غير المأهولة، مما يمثل علامة فارقة في مجال الطيران المستقل. كما تعكس التزام «أنافيا» بدعم الابتكار التكنولوجي وإحداث ثورة في مستقبل أنظمة المروحيات غير المأهولة.

وستعزز ايدج حضورها في معرض دبي للطيران 2023 القادم، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، لعرض حلول «أنافيا» المبتكرة لأنظمة الإقلاع والهبوط العمودي.