الإعلان عن أسماء الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل

أبوظبي (وام)

أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن أسماء الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل بدورته الثانية للفترة 2023 - 2025م.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل، إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

كما يهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للطفل والبرلمانات العربية الأخرى وليكون منصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.

ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، ويمثلون أطفال الإمارات، ومن بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، ومدة عضويتهم عامان كاملان، وتُعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي. والأعضاء الجدد هم: الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وسالم بن محمد بن حم العامري، وفاطمة بنت فؤاد المرزوقي، وخليفة بن سعيد الكعبي، وسلامة بنت بخيت المنصوري، وهند بنت زياد بن دسمال السويدي، وغانم بن خلفان المزروعي، والريم بنت أحمد المري، ومريم بنت ماجد الشامسي، وأحمد بن محمد الياسي، وعمر بن عبدالرحمن خالد، وشيخة بنت حميد بن خرباش المنصوري، وسعيد بن ربيع العوضي، وريمان بنت عبدالله إبراهيم، وحمد بن عبدالله سبيت، والشيخ حميد بن خالد القاسمي، وغميلة بنت راشد الكتبي، وعلي بن حميد اللوغاني، وعائشة بنت حميد الخيال، وعبدالله بن خليل سحاكوه، ومريم بنت حسن الغافري، وعلي بن يوسف الشحي، وشهد بنت محمد الشميلي، ويوسف بن طلال المناعي، وشوق بنت عمر الحسني، ومنصور بن شهاب الشحي، وحصة بنت أحمد الدهماني، وخالد بن حسين الحمادي، وفاطمة بنت سعيد الظهوري، وسارة بنت إبراهيم الحوسني، وسيف بن ناصر المطروشي، والشيخة شمسة بنت فيصل المعلا، وناصر بن مفتاح الحفيتي، وحميد بن علي بن طوق، وشمسة بنت يوسف بو لحيول، وآمنة بنت حسن الظنحاني، وعلي بن عبدالعزيز العبدولي، وفاطمة بنت أحمد الرقباني، وسالم بن حسن اليليلي.

وتلقى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة طلبات الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وتم بعدها إجراء مقابلات شخصية لاختيار الأعضاء من قبل لجنة التقييم التي تترأسها الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعضوية مريم ماجد بن ثنية ومحمد عيسى الكشف الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي.

وكانت متطلبات الترشح أن يكون مواطناً إماراتياً ويتراوح العمر بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث، وتقديم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من الانضمام والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.