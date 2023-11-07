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شرطة أبوظبي تنظم مسيراً جبلياً في "حفيت" احتفاءً بيوم العلم

شرطة أبوظبي تنظم مسيراً جبلياً في "حفيت" احتفاءً بيوم العلم
7 نوفمبر 2023 09:22

نظم فريق التحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي مغامرة مسير جبلي بمشاركة 23 من المنتسبين وذويهم من مختلف الإدارات الشرطية في جبل حفيت في مدينة العين.
وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الشرطية الرياضية بقطاع الموارد البشرية بأن هذا المسير يأتي لتجسيد معاني الولاء والانتماء للوطن في نفوس المنتسبين وتعزيز قيم العطاء حيث تزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم العلم تعبيراً عن الاعتزاز برمز الاتحاد الغالي.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع منتسبيها على خوض تحد رياضي عبر المشي في المرتفعات الجبلية للتمتع بالطقس واستكشاف أجمل المناظر الطبيعية الخارجية وتنمية مهاراتهم لمثل هذه الرياضات التي تتسم بالتحدي والمغامرة وتشجع على العمل بروح الفريق الواحد والتغلب على الصعوبات والتحديات خاصة على المرتفعات والمنحدرات الجبلية.

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ورفع المشاركون في المسيرة الجبلية علم دولة الإمارات في جبل حفيت في صورة تجسد معاني الحب لهذا الوطن وعبروا عن سعادتهم البالغة بهذه المناسبة الوطنية الغالية مجددين العهد والولاء والانتماء لإمارات الخير والعطاء وقيادتها الرشيدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
شرطة أبوظبي
جبل حفيت
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