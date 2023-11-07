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إغلاق وصيانة البوابات الإلكترونية على الطرق لضمان عدم خروج الحيوانات في الظفرة

إغلاق وصيانة البوابات الإلكترونية على الطرق لضمان عدم خروج الحيوانات في الظفرة
7 نوفمبر 2023 11:03

تُولي بلدية منطقة الظفرة اهتماماً كبيراً بإغلاق وصيانة البوابات الإلكترونية على الطرق الخارجية التي تعمل بالطاقة الشمسية للحد من حوادث الحيوانات السائبة ومخاطر عبورها على الطرق بالمنطقة، بالإضافة إلى صيانة الأسوار وإصلاح الحواجز المعدنية، والسياج الشبكي حول الطرق وتنظيف موانع عبور الجمال وإزالة الشجيرات العشوائية وذلك لرفع كفاءة أصول البلدية وتأمين السلامة المرورية للمحافظة على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

وتتميز البوابات الإلكترونية بسهولة الاستخدام وسرعة الفتح والإغلاق عند العبور بما يضمن منع عبور الحيوانات السائبة ودخولها إلى حرم الطرق.

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وتكثف البلدية جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتتخذ الإجراءات الوقائية كافة التي تضمن عدم وجود الحيوانات السائبة بشكل يمثل خطورة على الحركة المرورية. 

 

المصدر: وام
الحيوانات
بلدية الظفرة
الظفرة
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