الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات

أنور قرقاش
7 نوفمبر 2023 12:23

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس»:«تواصل الإمارات جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأوضاع في غزة، توجيهات الشيخ محمد بن زايد لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء، وإيمان بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات».

 

أخبار ذات صلة
«تراحم من أجل غزة» تنطلق من عجمان غداً
القائم بأعمال سفارة فلسطين يثمّن جهود الدولة في دعم أهالي قطاع غزة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلسطين
غزة
أنور قرقاش
آخر الأخبار
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
الرياضة
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
اليوم 14:49
تنبيه من "الأرصاد"
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد"
اليوم 14:37
آليات لتعزيز تنافسية المنتج الوطني تحفيز الاستثمار الصناعي
اقتصاد
آليات لتعزيز تنافسية المنتج الوطني تحفيز الاستثمار الصناعي
اليوم 14:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©