أنور قرقاش: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس»:«تواصل الإمارات جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأوضاع في غزة، توجيهات الشيخ محمد بن زايد لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء، وإيمان بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.





هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات».