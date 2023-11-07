منع دخول المركبات الثقيلة على طريق سويحان باتجاه الشوامخ اعتباراً من 13 نوفمبر

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة الفنية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن منع حركة سير المركبات الثقيلة على طريق سويحان باتجاه الشوامخ مروراً بشارع الشيخ مكتوم بن راشد ولغاية جسر الشاحنات "مصفح" بالاتجاهين وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية اعتباراً من الاثنين 13 نوفمبر 2023م وذلك في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات.

وسيكون منع حركة السير خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:00 صباحاً وأوقات الذروة المسائية من الساعة 3:00 وحتى الساعة 6:00 مساءً.



ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة واستخدام الطريق البديل كما هو موضح في الخريطة التوضيحية من شارع الشيخ محمد بن راشد باتجاه دوار مدية زايد العسكرية مروراً بطريق العدلة ولغاية طريق الروضة (طريق الشاحنات أبوظبي - العين)، والالتزام بأنظمة السير والمرور مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.