برعاية نهيان بن مبارك.. معرض «توظيف × زاهب» ينطلق 13 نوفمبر

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تنطلق فعاليات الدورة الـ 17 من معرض «توظيف x زاهب» 2023، الحدث السنوي الرائد لتوطين الوظائف في الدولة، يوم 13 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 15 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وبرز معرض «توظيف × زاهب» كمنصةٍ رائدةٍ لتوطين الوظائف في دولة الإمارات، والأكثر طلباً بين الطلبة الإماراتيين الشباب والخرّيجين الجدد والمهنيين في منتصف مسيرتهم المهنيّة، الذين يتطلّعون إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مستواهم المهني. وقال فادي حرب، مدير الفعاليات والمحرّك الرئيسي لعجلة «توظيف x زاهب» في شركة إنفورما ميدل إيست، الجهة المُنظِّمة للمعرض: «يُسعدنا أن نعلن أنّه في معرض توظيف × زاهب 2023 يُمكن للحاضرين التعرّف على العديد من الوظائف المحتملة والفرص الوظيفيّة التي تقدّمها الجهات الرائدة المُشاركة، مؤكداً أن هذه فرصتهم للتواصل بشكلٍ مباشر مع إدارات الموارد البشريّة المُمثِّلة للجهات العارضة، وكذلك المتخصّصين في التوظيف وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين، بغرض معرفة والاطلاع على آراء متعمّقة حول فرص وسوق العمل الحالي ونصائح حول الطرق المُثلى للحصول على وظيفة الأحلام». وأوضح أنه يمكن تقديم طلبات مباشرة للحصول على فرص العمل، كما يُمكن للزوّار الاستفادة من الندوات وورش العمل التي ستركّز على تطوير المهارات المهنيّة وتزويد الشباب الإماراتي بالمعلومات حول اتّجاهات الوظائف الناشئة، بهدف تمكينهم من الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المهني. وأضاف حرب أن هذا الحدث يوفر منصةً فريدة للإماراتيين لاكتشاف وظيفة الأحلام من جهةٍ، والحصول على توجيهات مهنيّة قَيّمة وإرشاد من الخبراء في القطاعات كافة من جهةٍ أخرى، كما أنّ المعرفة والفرص المتاحة للطامحين للعمل والطلبة الإماراتيين في معرض «توظيف × زاهب» كبيرة وهامة. وسيتمّ تنظيم مجموعة من الدورات الرئيسيّة المُقرَّرة من خلال منصّة التمكين، وهي الوجهة المركزيّة في المعرض لتحفيز المهنيين الإماراتيين الشباب وإلهامهم لتولّي مسؤوليّة مسيراتهم المهنيّة، وتقدمها أكاديمية ربدان حول قصص نجاح التوطين، بالإضافة إلى البرامج الحكوميّة التي تدعم التطوير الوظيفي للمواطنين في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهّب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. ويستقطب معرض «توظيف × زاهب» اهتماماً متزايداً من الجهات الحكوميّة الرائدة وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات وفي كل أنحاء العالم. ومن بين الجهات المشاركة هذا العام، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والقوات المسلّحة، وشرطة أبوظبي، وجامعة العين، واتصالات من إي آند، ووزارة الداخليّة وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى شركات نستلة، وبرايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، وشلمبرجير، وبيبسيكو، وسيمنز للطاقة، وشنايدر إلكتريك، وغيرها.