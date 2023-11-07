"الأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج أحياناً مع السحب وذلك من الساعة 13:00 الثلاثاء حتى الساعة 00:00 الأربعاء.