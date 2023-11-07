"الأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.
كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج أحياناً مع السحب وذلك من الساعة 13:00 الثلاثاء حتى الساعة 00:00 الأربعاء.
فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س و البحر مضطرب الموج أحياناً مع السحب وذلك من الساعة 13:00 الثلاثاء 07/11/2023 حتى الساعة 00:00 الأربعاء 08/11/2023. pic.twitter.com/r3Hq7w2ncB— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 7, 2023