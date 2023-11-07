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"الأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

"الأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
7 نوفمبر 2023 13:48

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج أحياناً مع السحب وذلك من الساعة 13:00 الثلاثاء حتى الساعة 00:00 الأربعاء.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سحب ركامية
الأرصاد
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