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محمد بن راشد يفتتح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد يفتتح الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
7 نوفمبر 2023 16:46

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات … حيث يجتمع أهم 500 مسؤول في الدولة من جميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية ليعملوا بروح الفريق الواحد .. والوطن الواحد .. والعلم الواحد .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس): "افتتحنا اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات … حيث يجتمع أهم 500 مسؤول في الدولة من جميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية ليعملوا بروح الفريق الواحد .. والوطن الواحد .. والعلم الواحد ..   كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد أولوياتنا للمرحلة المقبلة والتي اعتمدناها في الاجتماعات السنوية تتلخص في 3 نقاط:

الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات  

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أولويتنا الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة  

أولويتنا الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانينا ومشاريعنا التنموية القادمة".

 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حكومة الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
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