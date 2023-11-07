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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
7 نوفمبر 2023 16:58

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2023، التي انطلقت اليوم في أبوظبي لتستعرض أهمَّ التطوُّرات في القطاع التشريعي والقضائي في دولة الإمارات، وأبرز إنجازات الدولة في مختلف المجالات.            

وأكد سموّه، أهمية هذه الاجتماعات في تحديد أولويات العمل الحكومي، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات الخطط الحكومية، باعتبارها لقاءً وطنياً يهدف إلى توحيد العمل الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي.          

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 وحضر سموّ ولي عهد أبوظبي جلسة حوارية عُقِدَت ضمن الاجتماعات السنوية، وتناولت طموح دولة الإمارات في تصدير نُظُم الذكاء الاصطناعي، بمشاركة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.

 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
حكومة الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
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