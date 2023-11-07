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علوم الدار

الإمارات تواصل شحن المستشفى الميداني إلى غزة

الإمارات تواصل شحن المستشفى الميداني إلى غزة
7 نوفمبر 2023 18:18

واصلت دولة الإمارات، شحن المستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة، حيث انطلقت ست طائرات إضافية من أبوظبي باتجاه مطار العريش المصري محملة بالمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى، وذلك في إطار عملية (الفارس الشهم 3) التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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وكانت خمس طائرات وصلت يوم أمس إلى مطار العريس، اشتملت على كافة التجهيزات الضرورية اللازمة لتشغيل وإدامة العمل في المستشفى الميداني والذي جاء ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

المصدر: وام
المستشفى الإماراتي
الإمارات
غزة
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