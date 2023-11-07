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العويس: تطوير نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة والنظام الوطني للفحوصات الدورية لأمراض القلب والشرايين

العويس: تطوير نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة والنظام الوطني للفحوصات الدورية لأمراض القلب والشرايين
7 نوفمبر 2023 18:57

أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن تطوير "نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة" و"النظام الوطني للفحوصات الدورية لأمراض القلب والشرايين"، ضمن مجموعة من المبادرات الداعمة للوقاية والحفاظ استباقياً على صحة أفراد المجتمع، تماشياً مع رؤية الوزارة "منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد".              

جاء ذلك ضمن جلسة ترأسها العويس ضمن "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023"، وتحدث فيها عن أهمية الفحوصات المبكرة في الحفاظ على الصحة استباقياً، مؤكداً أن مجال الفحوصات الدورية شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً أسهم في تعزيز الوقاية وتحسين جودة الرعاية الصحية الفردية، بما يتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها.              

وقال معاليه: يعتبر برنامج الفحص الطبي لحديثي الولادة أحد أهم البرامج التي تضمن الرعاية الصحية لحديثي الولادة، المبنية على الأسس العلمية الحديثة، ووفقاً لأعلى المعايير الدولية. 

وأضاف: يعمل هذا البرنامج على الاكتشاف المبكر للحالات المرضية التي يمكن أن تؤثر على صحة الطفل على المدى الطويل، إذ أن التشخيص المبكر يسهم كثيراً في تسهيل العلاج ما يمكن الأطفال من الوصول إلى قدراتهم الكاملة، ويكون إجراء الفحص من خلال أخذ عينة دم عن طريق وخز كعب الرضيع حديث الولادة على ورق الترشيح من قبل ممرضات مدربات بعد 24 إلى 48 ساعة من الولادة.            

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وفي ما يتعلق بالفحوصات الدورية لأمراض القلب والشرايين؛ صرح العويس: تطبيق آلية الكشف المبكر على أمراض القلب والشرايين يسهم بشكل فعال في التشخيص المبكر لخطر الإصابة بأمراض القلب بأنواعها في السنوات العشر القادمة من حياة المريض، كما أنه يقيم عوامل الخطورة المصاحبة لأمراض القلب والشرايين.              

وخلال الجلسة ذاتها؛ تم الاتفاق على توحيد وتحديث معايير الفحص الخاصة بالمواليد الجدد ومن ضمنها الجينوم الوطني، كما تمت مناقشة تعميم ممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين من قبل جميع الجهات الصحية، إضافة إلى مناقشة أفضل السبل لرفع الالتزام بالفحوصات الدورية للمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: وام
أمراض القلب والأوعية الدموية
عبد الرحمن العويس
حديثي الولادة
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