زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم، وحضور 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، بمن فيهم مجموعة بارزة من قادة وخبراء وصُناع القرار القطاع لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء.

محمد بن راشد يزور فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز #دبي التجاري العالمي بمشاركة 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم، وحضور 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، بما فيهم مجموعة بارزة من قادة وخبراء وصُناع القرار القطاع لاستعراض أحدث… pic.twitter.com/gUXAcddtjY — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 7, 2023