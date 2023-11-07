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حمدان بن زايد: "الهلال الأحمر" تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية استجابة لدور الإمارات الإنساني تجاه الأشقاء في غزة

حمدان بن زايد: "الهلال الأحمر" تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية استجابة لدور الإمارات الإنساني تجاه الأشقاء في غزة
7 نوفمبر 2023 22:25

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله" ببدء عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني في غزة ..أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية وتقديم كافة أشكال الدعم للمتأثرين استجابة لدور الإمارات الإنساني تجاه الأشقاء في غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها. وفق الحساب الرسمي لسموه في منصة (إكس).

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهلال الأحمر الإماراتي
حمدان بن زايد
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