على هامش مؤتمر "الإمارات للإفتاء".. انطلاق معرض " الإرث الإماراتي" وإطلاق "وثيقة أبوظبي للاستيعاب الشرعي"

انطلقت اليوم على هامش المؤتمر العالمي الـ2 لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فى أبوظبي معرض " الإرث الإماراتي رواية حضارية في القيم الدينية والإنسانية" فيما أطلقت المؤسسات الافتائية والشخصيات العلمية المشاركة في المؤتمر "وثيقة أبوظبي تحت عنوان " الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية".

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الأمارات للأفتاء الشرعي إن المؤتمر يركز على توحيد اللغة والتكامل بين المختصين في العلوم الشرعية والعلوم الكونية من أجل بلورة مقاربات شرعية وعلمية في إيجاد الحلول الشرعية للكثير من القضايا التي تستجد للناس في أمور حياتهم مثل الطب والأسرة وفي الفضاء وغيرها من أبواب الفقه الممتدة.

وأشار الى أن هذا المؤتمر يريد أن يوصل رسالة مهمة جدا وهي أننا في دولة الإمارات قادرون على إيجاد الحلول في شتى المجالات وذلك انطلاقا من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وأيضا من الأرضية الخصبة التي تجتمع فيها العلوم والمعارف في دولة مشيرا إلى أنه في هذا العام وهو عام الاستدامة طرأت علينا الكثير من المسائل وبتواجد هذه الكوكبة الكبيرة من العلماء المجتمعين من أجل إيجاد مخارج شرعية ووطنية ملموسة.

وأعلن الدكتور عمر حبتور الدرعي أنه سيتم اطلاق جائزة عن الدراسات الافتائية والحضارية.

وحول معرض " الإرث الإماراتي رواية حضارية في القيم الدينية والإنسانية" قال إن هذا المعرض يروي الرواية الدينية لدولة الإمارات وهي الرواية المليئة بالقيم الإنسانية والحضارية

كما سيتم اطلاق جائزة عن الدراسات الافتائية والحضارية.

وفيما يخص وثيقة" الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية" قال الدكتور عمر حبتور الدرعي إن هذه الوثيقة المرجعية تأتي انطلاقا من الوعي باهمية الافتاء الشرعي كما تعتبر خارطة طريق من أجل التعاطي مع المستجدات العالمية وهي خارطة طريق نظرية يستخدمها الفقيه.

وذكر أن المؤتمر اعتمد في يومه الاول جلستين رئيستين كانت الجلسة الأولى بعنوان "الإفتاء في المستجدات العلمية نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية" شارك فيها كل من الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والدكتور حميد عشاق من دار الحديث الحسنية في المملكة المغربية و أ. د. سعيد شبار الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى في المغرب وفضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وأدار الجلسة الدكتور عبد الرحمن الناصري مدير قسم الدراسات بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتخصصت الجلسة الثانية لمناقشة "الفتاوى الشرعية في مجال الفضاء والمناخ واستيعابها للمستجدات العلمية" وشارك فيها محمد شوكت عودة مدير عام مركز الفلك الدولي والدكتور حمزة يوسف هانسن عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الولايات المتحدة الأمريكية و أ. د. حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتورة ماريا محمد الهطالي والدكتورة وديمة غانم الظاهري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وأدار الجلسة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات.