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حمدان بن زايد يوجه بتسخير كل الإمكانات لتنفيذ أوامر رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة

حمدان بن زايد يوجه بتسخير كل الإمكانات لتنفيذ أوامر رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة
7 نوفمبر 2023 23:29

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتسخير كل الإمكانات لتنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.    

وقال سموه إن أوامر صاحب السمو رئيس الدولة تأتي في إطار استجابة الإمارات الإنسانية لصالح الأشقاء، والتي بدأت منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة، وتعزيزا لمبادراتها المستمرة على الساحة الفلسطينية في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.    

 جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر الرابع لهذا العام بمقر الهيئة اليوم، والذي خصص لمناقشة استعدادات الهيئة الجارية لتقديم المزيد من المساعدات العاجلة والطارئة للمتأثرين في قطاع غزة.    

 وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية الراهنة للأشقاء، وتحسين مجالات الاستجابة الإنسانية التي تحدث فرقا في الجهود الدولية المبذولة حاليا للحد من معاناة المتضررين من الأحداث، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي ظروفهم الراهنة.        

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ووجه سموه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بحشد إمكانات الهلال الأحمر الإغاثية والبشرية واللوجستية، واستنفار الكوادر التطوعية خاصة في المجالات الطبية للانخراط ضمن عملية "الفارس الشهم 3" وتعزيز برامجها ومبادراتها الإنسانية والصحية.    

واستعرض اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر، بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس المجلس، الوضع الإنساني في قطاع غزة بصورة عامة، من خلال التقارير التي أعدتها الهيئة في هذا الصدد. 

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الهلال الأحمر الإماراتي
حمدان بن زايد
غزة
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